राफेल पर अब फ्रांस में नया खुलासा, डील के दौरान अंबानी के 1100 करोड़ रुपए माफ किए

इंटरनेशनल डेस्क, । के राष्ट्रीय अखबार ले मोंडे ने दावा किया कि भारतीय उद्योगपति की फ्रांस में स्थित टेलीकॉम कंपनी का 143.7 मिलियन यूरो का कर्ज राफेल डील की घोषणा के बाद माफ किया गया। हालांकि, रिलायंस कम्युनिकेशन ने इस दावे को खारिज किया है। कंपनी ने कहा कि टैक्स से जुड़ा मामला फ्रांस के कानून के आधार पर ही सुलझाया गया है।

In April 2015, PM Modi announced plans to buy 36 Rafale fighter jets from Dassault. By then, the total amount owed by Reliance to the French state in taxes was at least 151 million euros.