Jun 04, 2020, 10:36 AM IST

वॉशिंगटन. अमेरिका के मिनेसोटा में अश्वेत जॉर्ज फ्लायड की मौत के बाद शुरू हुए प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचा है। सूत्रों के हवाले से एएनआई ने बताया कि अमेरिका की पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि फ्लायड की मौत से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा में स्प्रे पेंट कर दिया।

वहीं, जॉर्ज फ्लायड की शव का परीक्षण करने के बाद पता चला है कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित था। जांच में पता चला है कि वह 3 अप्रैल को हुए टेस्ट वह कोरोना पॉजिटिव निकला था। मौत के समय भी वह कोरोना से संक्रमित था। जॉर्ज एसिम्टोमैटिक मरीज था। मतलब उसमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखते थे।



भारत में अमेरिका के राजदूत ने कहा- माफी स्वीकार करें

भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने कहा कि वाशिंगटन में गांधी जी की प्रतिमा को नुकसान हुआ है। यह खबर सुनकर बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने भारत से कहा कि कृपया हमारी माफी स्वीकार करें।

So sorry to see the desecration of the Gandhi statue in Wash, DC. Please accept our sincere apologies. Appalled as well by the horrific death of George Floyd & the awful violence & vandalism. We stand against prejudice & discrimination of any type. We will recover & be better.