दैनिक भास्कर Jun 06, 2020, 01:16 PM IST

वॉशिंगटन. अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अब मिनेसोटा राज्य के मिनेपोलिस शहर की पुलिस किसी आरोपी को गर्दन से नहीं पकड़ सकेगी। इस पर बैन लगा दिया गया है। फ्लॉयड की मौत उनकी गर्दन पर पुलिस अफसर के घुटने से पड़े दबाव की वजह से ही हुई थी। जॉर्ज मिनेपोलिस शहर के ही रहने वाले थे। यहां के मेयर जैकब फ्रे ने कहा- हमें सुधारों की सख्त जरूरत है।

बेटी का वीडियो वायरल

जॉर्ज की 6 साल की बेटी गियाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो पूर्व एनबीए प्लेयर स्टीफन जैक्सन के कंधे पर बैठी नजर आ रही है। जैक्सन जॉर्ज के करीबी दोस्त हैं। वीडियो मिनेपोलिस में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान का है। इसमें गियाना कहती है- मेरे पापा (डैडी) ने दुनिया बदल दी। जैक्सन इसका समर्थन करते हैं। बहरहाल, अमेरिका में जॉर्ज को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन जारी हैं। यहां कुछ तस्वीरें.... । लेकिन, उससे पहले नन्हीं गियाना का यह दिल छू लेने वाला वीडियो। जिसमें वो कहती है- पापा ने दुनिया बदल दी।

"Daddy Change the World." ~GianaFloyd daughter of #georgefloyd He sure did little one Peace and love light to her and the entire black family!! pic.twitter.com/rT21bhgtob