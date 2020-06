दैनिक भास्कर Jun 02, 2020, 11:17 AM IST

वॉशिगंटन. अमेरिका में पुलिस की बर्बरता से अश्वेत की मौत के बाद होने वाला प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रम्प ने प्रदर्शन कारियों को रोकने के लिए सेना तैनात करने की चेतावनी दी है। इससे पहले भी ट्रम्प ने प्रदर्शनकारियों को गोली मारने और उन पर भयानक कुत्ते छोड़ने की चेतावनी दी थी। हालांकि, इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि प्रदर्शन और तेजी से भड़क गया है। अब अमेरिका में ह्यूस्टन के पुलिस चीफ ने ट्रम्प से मुंह बंद रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास इस मुद्दे से निपटने का कोई अच्छा सुझाव नहीं है तो प्लीज अपना मुंह बंद रखें।

ट्रम्प ने सभी राज्यों के गवर्नरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने गवर्नरों को कमजोर बताते हुए कहा था कि आप कमजोरी नहीं दिखाएं दबाव बनाएं। ह्यूस्टन पुलिस चीफ ने इस पर एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कहा, ‘‘आप 2020 में लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। यह समय लोगों का दिल जीतने का है ना कि उन्हें धमकी देने का। पूरे देश में पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, लोग घायल हुए हैं। ऐसे में हमें नेतृत्व की जरूरत है, लेकिन नेतृत्व हमें दुखी कर रहा है। अगर कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं है तो प्लीज कुछ मत बोलें। आप एक राष्ट्रपति हैं और उसके लिहाज से फैसले लीजिए। यह हॉलीवुड नहीं है। यह वास्तविक जीवन है और यह खतरे में है।’’

ट्रम्प ने कहा- एंटीफा को आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे

बढ़ते प्रदर्शनों के बीच ट्रम्प ने एंटीफा को जिम्मेदार ठहराते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। एंटीफा का मतलब एंटी फासिस्ट होता है। फासिस्ट या फासीवाद शब्द इटली में बेनितो मुसोलिनी के संगठन ‘फासिओ डि कंबैटिमेंटो’ से आया है। फासीवादी उन्हें कहा जाता है तो दक्षिण पंथी होते हैं। इनका विरोध करने वालों को एंटी फासिस्ट या एंटिफा कहते है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में इनका संगठन है। अमेरिका में साल 2000 तक संगठन का कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद इनके विरोध-प्रदर्शन बढ़ गए हैं।

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.