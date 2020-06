दुबे ने कहा- कोई बड़ा काम नहीं किया, बस जरूरतमंदों की मदद की

पुलिस की ज्यादती से अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के विरोध में अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे

दैनिक भास्कर Jun 04, 2020, 04:51 PM IST

वॉशिंगटन. अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारतीय मूल के राहुल दुबे सोशल मीडिया पर हीरो बने हुए हैं। दुबे ने सोमवार को 60 प्रदर्शनकारियों को पूरी रात अपने घर में जगह देकर उन्हें गिरफ्तारी से बचाया। दुबे के घर रुकने वाले लोग सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दुबे का कहना है कि उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया।

THE POLICE BOXED IN A GROUP OF PEACEFUL PROTESTERS AND THEN STARTED HITTING AND MACING PEOPLE. A MAN TOOK SOME OF US INTO HIS HOUSE AND THE POLICE HAVE US TRAPPED. THERE ARE PEOPLE STILL TRAPPED IN THE STREET ON 15th AND SWANN pic.twitter.com/H2B2QCup1o — Meka (@MekaFromThe703) June 2, 2020

अपनी मर्जी से गेट खोला था: दुबे

दुबे के घर में शरण लेने वाले एक प्रदर्शनकारी ने वीडियो शेयर कर इस दावे को गलत बताया कि लोग जबरन दुबे के घर में घुस रहे थे। खुद दुबे ने भी कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से गेट खोला था। दुबे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो लोग घर में आए वे एक-दूसरे के लिए भी अजनबी थे। पहले एक घंटे में हम सभी एक-दूसरे को संभालते रहे। बाद में सभी लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर बताने लगे कि वे कहां हैं?

This is Rahul. Rahul saved 62 DC protesters who were trapped for hours on his block by police. He allowed them to stay all night, fed them, gave them water, charged their phones, and most importantly kept them safe. This was no party, the police through pepper spray canisters pic.twitter.com/ZDpNkfXsoa — suckmyunicorn (@suckmyunicornD) June 2, 2020

राहुल ने लोगों को खाना भी खिलाया

दुबे ने रात को दरवाजा खोला तो देखा कि पुलिस प्रदर्शनकारियों पर मिर्च स्प्रे और आंसू गैस छोड़ रही थी। लोगों को पुलिस से बचाने के लिए दुबे ने अपने घर में आने की छूट दे दी। दुबे ने बताया कि पुलिस ने उनके घर के दरवाजे तक लोगों का पीछा किया था। लोग कह रहे हैं कि राहुल ने उन्हें खाना और पानी दिया, मोबाइल चार्ज करने दिए और सुरक्षित रखा।

I’m at a house in DC after being pepper sprayed and knocked down by the police. There are about 100 of us in a house surrounded by cops. All the neighbors on this street opened their doors and are tending to protesters. The cops corralled us on this street and sprayed us down. — Allison Lane (@allieblablah) June 2, 2020

अमेरिका के 40 शहरों में कर्फ्यू

पुलिस की ज्यादती से जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के विरोध में अमेरिका में 10 दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। 40 शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। इस बीच एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जॉर्ज की मौत के आरोपी चारों पुलिस अफसरों के खिलाफ थर्ड डिग्री मर्डर के बाद अब और भी धाराएं लगाई जाएंगी। अफ्रीकी-अमेरिकी अश्वेत जॉर्ज को सांस लेने में दिक्कत होने के बाबजूद पुलिस अफसर ने उसकी गर्दन को घुटने से दबाए रखा। इससे जॉर्ज की मौत हो गई थी।