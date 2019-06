वॉशिंगटन. अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी इवांका ट्रम्प बुधवार को अपने एक ट्वीट के लिए ट्रोल हो गईं। निदरलैंड में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2019 में भाग लेने जाने के दौरान उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘वह हेग के रास्ते में हैं।’’ इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। हेग नीदरलैंड के पश्चिमी तट पर स्थित शहर है।

En route to The Hague! 🇺🇸🇳🇱 #GES2019

इवांका राष्ट्रपति ट्रम्प की बड़ी बेटी हैं। वह व्हाइट हाउस की सलाहकार भी हैं। हेग को मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत और संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय अदालत के लिए जाना जाता है। लोगों ने उनके पिता पर अमेरिकी-मैक्सिको सीमा पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। लोगों ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ने कई बच्चों को कैद कर लिया है और कितनों को मार दिया।

सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए कहा कि उनका सेल्फ अवेयरनेस (जागरूकता का स्तर) लेवल जीरो है।

इवांका ब्रिटेन दौरे के तीसरे दिन निदरलैंड गईं

ट्रम्प पूरे परिवार के साथ सोमवार को तीन दिनों के लिए ब्रिटेन के राजकीय दौरे पर थे। इवांका दौरे के तीसरे दिन बुधवार को निदरलैंड गईं। इससे पहले उनकी और उनके पति जेरेड कुशनर की बकिंघम पैलेस में खिड़की से बाहर झांकते एक तस्वीर भी वायरल हुई थी।

Looking forward to another great day in London. #USStateVisit pic.twitter.com/YwiP2yoZgb