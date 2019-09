Dainik Bhaskar Sep 15, 2019, 10:36 AM IST

लंदन. ब्रिटेन के ऑक्सफोर्डशायर में ब्लेनहिम पैलेस में सोने से बना टॉयलेट चोरी हो गया। यह टॉयलेट 18 कैरट के सोने से बना था। चोरों के एक गिरोह ने यहां लगी एक कला प्रदर्शनी से इसे चुराया। चूंकि टॉयलेट को यहां से उखाड़ा गया था, इसलिए पैलेस के फ्लोर को नुकसान पहुंचा और ब्लेनिहम पैलेस में पानी भर गया। पुलिस ने आशंका जताई है कि चोरों ने इसे चुराने में दो गाड़ियों का इस्तेमाल किया होगा।

दर्शकों के लिए यह केवल गुरुवार को खोला गया था। टेम्स वैली पुलिस को शनिवार सुबह 4.57 बजे टॉयलेट चोरी होने की जानकारी मिली। पुलिस के एक बयान के मुताबिक घटना को अंजाम देकर चोर वहां से फरार हो गए थे। मामले में 66 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

**OFFICIAL STATEMENT**



Following the Thames Valley Police statement we can confirm ‘America’, the art piece by Maurizio Cattelan has been stolen in the early hours of this morning.



We are saddened by this extraordinary event, but also relieved no-one was hurt.