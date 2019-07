प्रेरक विचार?

यह है, “The ability to empower others around you is a wonderful value” यानी अपने आसपास के लोगों को सशक्त बनाने की क्षमता एक अद्भुत गुण है। सिर्फ एक दौड़ के रूप में प्रतिस्पर्धा करने की भावना हम सभी को पीछे ले जाएगी। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं सीईओ के रूप में भी करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे लिए लोगों की समस्याओं के हल खोजना सबसे जरूरी काम है। प्राइवेसी के उल्लंघन के बिना "टेक्नोलॉजी का जिम्मेदार उपयोग" कुछ ऐसा विचार है जिसके बारे में इन दिनों मैं लगातार बात कर रहा हूं।