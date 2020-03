Dainik Bhaskar Mar 05, 2020, 09:46 AM IST

जेरुसलम. दुनियाभर में कोरोनावायरस से मरने वालों की संख्या तीन हजार से ज्यादा हो गई है। इसके खतरे को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने अपने देश के लोगों से अपील की है कि वे अभिवादन करने के लिए हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करें। नमस्ते भारत में एक दूसरे को हाथ जोड़कर अभिवादन का परंपरागत तरीका है।

नेतन्याहू ने बुधवार को कहा, ‘‘जैसे मैं हाथ मिलाने से बच रहा हूं, आप भी वैसा ही करें। आप नमस्ते करने के भारतीय तरीके को लागू करने की कोशिश कर सकते हैं या ‘शालोम’ की तरह कोई अन्य शब्द कह सकते हैं। या कोई अन्य तरीका खोजे, लेकिन किसी भी तरह हाथ न मिलाएं।’’

Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu @netanyahu encourages Israelis to adopt the Indian way of greeting #Namaste at a press conference to mitigate the spread of #coronavirus pic.twitter.com/gtSKzBDjl4