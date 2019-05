न्यूयॉर्क. दुनिया की सबसे अमीर और चर्चित सात साल की बिल्ली ग्रुंपी की मौत हो गई है। ग्रुंपी कैट 100 मिलियन डॉलर (करीब 700 करोड़ रुपए) की मालकिन थी। उसकी मौत पर लोग सोशल मीडिया पर शोक मना रहे हैं।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, ग्रुंपी की गिनती दुनिया की सबसे चिड़चिड़ी बिल्लियों में की जाती थी, जो नाक और भौंहें सिकोड़ने में माहिर थी। उसे लेकर सबसे अधिक बिकने वाली किताबों की एक सीरीज भी है। ग्रुंपी कैट को लेकर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है।

मौत यूरिनल इंफेक्शन की वजह से हुई: मॉरिसटाउन के तबाथा बुंडेसन ने ग्रुंपी कैट को खरीदा था। उन्हें 2012 में एक यूट्यूब वीडियो में प्रसिद्धि के लिए गोली मार दी थी, जिसे 15.7 मिलियन लोगों ने देखा था। शुक्रवार को बुंडेसन के परिवार ने ग्रुंपी की मौत की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि ग्रुंपी की मौत यूरिनल इंफेक्शन के कारण हुई।

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97