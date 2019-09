Dainik Bhaskar Sep 17, 2019, 12:18 PM IST

कराची. पाकिस्तान में एक हिंदू महिला डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। डॉक्टर का नाम नमृता चांदनी बताया गया है। वो लरकाना के बीबी आसिफा डेंटल कॉलेज में बीडीएस लास्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट थीं। चांदनी का शव उनके होस्टल रूम में पलंग पर मिला। गले में रस्सी बंधी हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि, वो अब तक यह तय नहीं कर पाई है कि यह खुदकुशी है या हत्या। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के बीच डॉक्टर की मौत ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। नमृता के भाई डॉक्टर विशाल ने कहा- यह खुदकुशी नहीं, बल्कि कत्ल है। हम लोगों से मदद की अपील करते हैं।

परिवार का इंतजार

नमृता मूल रूप से मीरपुर जिले के घोटकी की रहने वाली थीं। उनका परिवार फिलहाल कराची में रहता है। परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और होस्टल का रूम भी सील कर दिया गया है। नमृता के दोस्तों के मुताबिक, वो जिंदादिल लड़की थीं और घटना के पहले कभी तनाव में नहीं दिखीं। सोमवार को मौत के चंद घंटे पहले वो कॉलेज के कैंटीन में दोस्तों के साथ गपशप करती नजर आईं थीं।

Nimrita Kumari looks a very happy person and I see very much life in her. No way she committed suicide. News: a medical student from Ghotki found dead in Chandka Med college Larkana Hostel. She was from a town where Hindu temples are ransacked. #Ghotki @sindhpolicedmc pic.twitter.com/BIabGWNj6F

Yet another killing of a minority in Pakistan's Sindh due to forced conversion pressure? Namrita Chandani, who belonged to Mirpur Mathelo, a taluka of Ghotki, was found lying on a charpoy with a rope tied to her neck while her room was locked from inside. Her brother speaks out. pic.twitter.com/OciA11wIca