दैनिक भास्कर May 09, 2020, 07:49 PM IST

वॉशिंगटन. कोरोना महामारी के दौर में भी पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन ने माना है कि हंदवाड़ा एनकाउंटर समेत हाल ही में सुरक्षाबलों पर हुए हमलों में हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ था। दरअसल, अमेरिकी विदेश विभाग ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल कमांडर रियाज नायकू के मारे जाने पर शोक सभा करते दिख रहा है। इस दौरान वह यह भी स्वीकार करता दिख रहा है कि हंडवाड़ा और कश्मीर के कई इलाकों में मुजाहिदीनों ने हमलों को अंजाम दिया है।

बता दें कि हंदवाड़ा में हुए एनकाउंटर में कर्नल आशुतोष शर्मा समेत पांच जवान शहीद हो गए थे।

पहले वीडियो में सलाहुद्दीन कह रहा है कि कि नायकू ने अपनी शहादत दी है। नायकू के मारे जाने से उसके दिल को सदमा लगा है। नायकू ने 2017 में जिम्मेदारी संभाली थी। तब से आज तक वह भारत के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। उसके सिर पर अच्छी खासी रकम घोषित की गई थी। वह पढ़ा लिखा था। उसने मैथमैटिक्स में डिग्री ली हुई थी।

#WATCH Video emerges of US State Department designated Global terrorist and Hizbul Mujahideen Chief Syed Salahuddin holding a condolence meet for Hizbul terrorist Riyaz Naikoo, killed by Indian forces a few days ago pic.twitter.com/pruq3sTRtd