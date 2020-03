Dainik Bhaskar Mar 07, 2020, 09:10 PM IST

बीजिंग. चीन के पूर्वी प्रांत फूज्यान के चिनझोऊ शहर में शनिवार को एक होटल की बिल्डिंग ढह गई। इस होटल को कोरोनावायरस फैलने के बाद अस्थायी सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा था। अधिकारियों के मुताबिक, 70 लोग मलबे में फंस गए, जबकि रेस्क्यू टीम ने इनमें से 23 को निकाल लिया। कई लोगों के मरने की आशंका है।

चाइना डेली के मुताबिक, घटना शनिवार शाम 7:30 बजे हुई। हादसे में होटल के 80 कमरे ढह गए। राहत और बचाव दल घटना स्थल पर मौजूद है। अब तक 23 लोगों को मलबे से निकालने में सफलता मिली है। अधिकारियों ने बताया कि बिल्डिंग के ढहने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया जा रहा है।

#BREAKING Around 70 people were trapped after a hotel collapsed in China's eastern Fujian province. officials said pic.twitter.com/BUU3768dpG