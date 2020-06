पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक, भारत के जेट फाइटर्स एलओसी के करीब काफी देर मंडराते रहे

कुछ लोगों ने बताया कि कराची में भारतीय लड़ाकू विमानों के डर से ब्लैक आउट कर दिया गया

दैनिक भास्कर Jun 10, 2020, 12:50 PM IST

कराची. पाकिस्तान में मंगलवार रात सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि भारतीय वायुसेना के जेट फाइटर्स कराची और बहावलपुर के करीब उड़ान भर रहे हैं। कुछ लोग दहशत में आ गए। दावा तो यहां तक था कि कराची में भारत के हमले के डर से ब्लैकआउट कर दिया गया है। यह अफ‌वाहें बुधवार सुबह तक चलती रहीं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, भारतीय वायुसेना ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया है।

सच्चाई बताइए

पाकिस्तान में एनबीसी के पूर्व रिपोर्टर वाज खान ने ट्विटर पर लिखा, ‘प्रिय, भारत और पाकिस्तान। अफवाहें हैं कि भारतीय वायुसेना ने पीओके और सिंध-राजस्थान सेक्टर में घुसपैठ की है। दोनों देशों को मामले की जानकारी देना चाहिए। मेरी गुजारिश है कि शांत रहें और इस हफ्ते का मजा लें।’

Dear @IndiainPakistan, rumors are rife about Indian Air Force incursions into Pakistan-administered Kashmir and the Sindh-Rajasthan sector. Recommend you put out a statement to clarify. Also recommend that everybody chill and enjoy the week. — Waj Khan ✊🏾✊🏿 وجاہت خان (@WajSKhan) June 9, 2020

Pakistani Air Force jets are patroling over Karachi and International Broders near Sindh because indian jets were seen close to Pakistani Borders, be ready to give india a great surprise #PakistanArmy

#ghazwa_e_hind #PakistanAirforce pic.twitter.com/fJudG4K17F — Syed Amir kaZmi (@amirkazmi101) June 10, 2020

जेट फाइटर्स देख भी लिए

कराची के एक यूजर को तो भारत के जेट फाइटर्स नजर भी आ गए। लराइब मोहिब ने कहा- मैंने खुद जेट फाइटर्स को उड़ान भरते देखा। ये हो क्या रहा है। आयशा जफर ने लिखा- कराची के करीब शायद काफी जेट फाइटर्स उड़ान भर रहे हैं। आयशा भी कराची में ही रहती हैं। एक यूजर के मुताबिक, भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने राजस्थान बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश की है। भारतीय वायुसेना एक्शन में आई तो पाकिस्तान के जेट फाइटर्स दुम दबाकर लौट गए।

ट्विटर का एक स्क्रीन शॉट। इसमें भी भारतीय लड़ाकू विमानों के पाकिस्तान के करीब उड़ने की बात कही गई।

विंग कमांडर अभिनंदन का भी जिक्र हुआ

कुछ यूजर्स ऐसे भी थे जिन्होंने मंगलवार रात की कथित घटना को विंग कमांडर अभिनंदन से जोड़ दिया। फरवरी में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसके पहले हुई झड़प में विंग कमांडर अभिनंदन का एमआईजी-21 पाकिस्तान में क्रैश हुआ था। अभिनंदन को बंदी बना लिया गया था। बाद में पाकिस्तान उन्हें छोड़ने पर मजबूर हुआ। कराची के एक यूजर ने कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत को सरप्राइज दे सकती है।