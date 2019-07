रिपोर्ट के मुताबिक, 21वीं सदी के अंत तक वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इसका प्रभाव काम के घंटों पर भी पड़ेगा। 2030 तक दुनियाभर में 2.2% काम के घंटे कम हो जाएंगे। यह आठ करोड़ फुल टाइम जॉब के बराबर होगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस पर चिंता जताई है।

80 million jobs could be lost due to heat stress caused by the climate crisis, and poorer nations are likely to bear the brunt.#ClimateAction must include measures to protect vulnerable workers.



