Dainik Bhaskar Feb 18, 2020, 07:00 PM IST

कराची. पाकिस्तान के कराची में रहस्यमयी गैस लीक से 14 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। रविवार रात कुछ लोगों ने सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की शिकायत की थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान 14 लोगों की मौत हो गई। खास बात ये है कि प्रशासन अब तक यह पता नहीं लगा सका कि मौत की वजह गैस लीक है या कुछ और। अगर किसी जहरीली गैस का रिसाव हुआ तो उसका नाम क्या है।

कराची के पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने 14 लोगों की मौत की बात तो मानी लेकिन वो यह नहीं बता सके कि घटना किस वजह से हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।

48 घंटे बाद भी प्रशासन खाली हाथ

इतने लोगों की मौत के बाद भी पाकिस्तान सरकार और स्थानीय प्रशासन कोई कारण नहीं खोज पाया है। ‘डॉन न्यूज’ से बातचीत में जियाउद्दीन हॉस्पिटल के प्रवक्ता आमिर शहजाद ने कहा- केमारी क्षेत्र में 2 दिन में 14 लोगों की मौत हुई है। दो अन्य लोगों के भी मारे जाने की खबर है। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई। कराची के पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने कहा, “इतने लोगों की मौत की क्या वजह है, इस बारे में हमारे पास भी अब तक कोई जानकारी नहीं है।”

गुस्से में लोग

मंगलवार को केमारी क्षेत्र के लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कराची के कमिश्नर इफ्तिखार शालवानी के मुताबिक, एक शिप में लदे सोयाबीन से जहरीली गैस बनी और इसकी वजह से हादसा हुआ। इफ्तिखार के बयान के कुछ देर बाद ही इमरान सरकार में मंत्री अली जैदी ने इसे नकार दिया। उन्होंने कहा- मैं खुद उस जहाज को देखकर आया हूं। उसमें कोई लीकेज नहीं हुआ और वहां मौजूद स्टाफ भी पूरी तरह सुरक्षित है। अगर वहां गैस लीकेज हुआ होता तो सबसे पहले स्टाफ को नुकसान होता।

I took a tour of the whole Harbour today at KPT. It was business as usual with ships docked and cargo loading/unloading. Nothing unusual. pic.twitter.com/UJTj6oyWHy