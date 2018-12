पाकिस्तान के पीएम को फिर सताई अल्पसंख्यकों की चिंता, मोहम्मद कैफ के उठाए सवालों पर ऐसे दी सफाई, दोनों देशों के अल्पसंख्यकों की तुलना की

. भारत में असहिष्णुता को लेकर जारी बहस के बीच के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अल्पसंख्यकों पर बयान दिया है। इमरान ने कहा कि हम अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा देंगे। पाक पीएम का यह बयान भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के अल्पसंख्यकों पर दिए बयान के कुछ घंटे बाद आया। इसमें कैफ ने कहा था कि अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इस पर पाक को नसीहत देने की जरूरत नहीं है।

हम निश्चित करेंगे अल्पसंख्यकों के साथ समान बर्ताव हो- इमरान

- कैफ के ट्वीट के कुछ घंटों बाद इमरान ने ट्वीट किया- हमारी सरकार ये निश्चित करेगी कि में सभी समुदायों के साथ एक जैसा बर्ताव हो। भले ही भारत में कुछ भी हो रहा हो। जैसा कि हमारे संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने कल्पना की थी, आज उसी तरह अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए खड़ा है। जिन्ना ने लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण और दयावान की कल्पना की थी। वह चाहते थे कि अल्पसंख्यकों को हमारे नागरिकों के बराबर दर्जा मिले।

- इमरान का ये जवाब कैफ के मंगलवार को किए ट्वीट के बाद आया है, जिसमें कैफ ने कहा था- बंटवारे के समय में 20% अल्पसंख्यक थे। अब 2% से भी कम बचे हैं। दूसरी तरफ, आजादी के बाद से भारत में अल्पसंख्यकों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। तो ऐसा आखिरी देश होगा, जिसे अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव को लेकर नसीहत देनी चाहिए।

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">His struggle for a separate nation for Muslims only started when he realised that Muslims would not be treated as equal citizens by the Hindu majority. Naya Pak is Quaid's Pak & we will ensure that our minorities are treated as equal citizens, unlike what is happening in India. <a href="https://t.co/xFPo8ahJnp">https://t.co/xFPo8ahJnp</a></p>— Imran Khan (@ImranKhanPTI) <a href="https://twitter.com/ImranKhanPTI/status/1077478982478639104?ref_src=twsrc%5Etfw">December 25, 2018</a></blockquote>

नसीर के बयान से शुरू हुई असहिष्णुता पर बहस

- नसीर ने तीन दिन पहले कहा था कि कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत से ज्यादा अहमयित गाय की मौत को दी जा रही है। ऐसे माहौल में मुझे अपनी औलाद को लेकर चिंता होती है कि कहीं कोई भीड़ उन्हें घेरकर न उनसे उनका धर्म पूछने लगे कि वो हिन्दू हैं या मुसलमान।

- नसीर के इस बयान पर ने लाहौर में एक प्रोग्राम के दौरान कमेंट किया। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को इस मामले से जोड़ते हुए कहा था कि जिन्ना ने ठीक ही कहा था कि वो भारत में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि वहां मुसलमानों को बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा था कि वो दिखाएंगे कि अल्पसंख्यकों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है।