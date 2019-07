Dainik Bhaskar Jul 23, 2019, 07:22 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्रम्प के दावे पर की गई भारत की प्रतिक्रिया पर अपना जवाब दिया है। इमरान खान ने ट्वीट किया- कश्मीर मुद्दे पर ट्रम्प के मध्यस्थता वाले बयान पर भारत ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, इससे वह हैरान हैं। 70 साल से कश्मीर बंधक बना हुआ है। वहां की पीढ़ियां पहले भी भुगतती रही हैं। हर रोज भुगत ही रही हैं। इस संघर्ष को सुलझाने की आवश्यकता है।

3. Surprised by reaction of India to Pres Trump's offer of mediation to bring Pak & India to dialogue table for resolving Kashmir conflict which has held subcontinent hostage for 70 yrs. Generations of Kashmiris have suffered & are suffering daily and need conflict resolution.