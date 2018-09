पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने बताया कि इमरान ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। हम भारत के जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

PM (Pakistan PM) has responded to PM Modi, in a positive spirit, reciprocating his sentiments. Let’s talk and resolve all issues. We await a formal response from India: Mohammad Faisal, Ministry of Foreign Affairs Pakistan Spokesperson (file pic) pic.twitter.com/991gaBtUXx