दैनिक भास्कर Jul 01, 2020, 08:14 PM IST

नई दिल्ली. भारत और चीन के कमांडरों के बीच बैठक में तय हुआ है कि तनाव कम करने के लिए दोनों देश अपनी सेनाएं बैच में हटाएंगे। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल ने मंगलवार को करीब 12 घंटे चली बैठक में यह फैसला लिया गया था।

Exclusive: #China and #India have agreed to disengage front-line border troops in batches and take effective measures to ease the situation in the border areas, a source close to the Chinese border troops told Global Times on Wed. pic.twitter.com/2at4AmzzuT