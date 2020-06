दैनिक भास्कर Jun 17, 2020, 09:22 PM IST

लद्दाख की गलवान घाटी में भारत-चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प पर अब दुनिया की नजर है। अतंरराष्ट्रीय मीडिया में यह मुद्दा छाया हुआ है। कई एक्सपर्ट के भी इस विवाद को लेकर अपने-अपने मत हैं। विदेश के कुछ मीडिया समूह और रक्षा विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम को भारत की जीत के तौर पर देख रहे हैं। यूएस आर्मी के रिटायर्ड कर्नल लॉरेंस सलीन ने तो भारत का पक्ष लेते हुए 'जय हिंद' का नारा लगा दिया है।

लॉरेंस सलीन ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, "भारतीय इलाके में घुसकर उसके सैनिकों पर हमला करने वाली चीन की सेना को इंडियन आर्मी ने ऐसा सबक सिखाया है जो जल्द भुलाया न जा सकेगा। जय हिंद।" अपने इस ट्वीट के साथ रिटायर्ड कर्नल ने एक खबर भी शेयर की है, जिसमें यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हवाले से चीन के 35 सैनिकों के हताहत होने की खबरें हैं।

After an unprovoked attack against its soldiers on Indian territory, the Indian Army teaches the intruding Chinese People's Liberation Army a lesson it will not soon forget. Jai Hind. https://t.co/YOhwxSnX4y

इससे ठीक पहले उन्होंने अपने ट्वीट में भारत की मदद के लिए अमेरिका को आगे आने की जरुरत भी बताई है। रिटायर्ड कर्नल ने लिखा है, "चीन दूसरों का उत्पीड़न करने वाला देश है। उसने अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भारतीय इलाके में अवैध घुसपैठ की और इसके बाद भारतीय सैनिकों पर हमला भी किया। अमेरिका को भारत की मदद करनी चाहिए और भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए।"

विदेश और रक्षा मामलों के एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन ने इस विवाद पर लिखा है, "भारत और चीन किसी भी तरह के युद्ध को अफोर्ड नहीं करेंगे। संभवतः इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात साफ है- इतनी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद दोनों देशों के बीच चमत्कारीक रूप से शांति हो जाए, यह बहुत मुश्किल है। अभी यह संकट इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है।"

To be sure, neither China nor India can afford a conflict. And one will presumably be avoided. But let's be clear: It beggars belief to think that they can magically deescalate after a deadly exchange with such a high number of fatalities.

This crisis isn't ending anytime soon.