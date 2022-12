Hindi News

India China Tawang Border Dispute World Media Reaction | Arunachal News

वर्ल्ड मीडिया बोला-तवांग में भारत से ज्यादा चीन को नुकसान: सोशल मीडिया में झड़प के वीडियो वायरल, यूजर बोले- Tawang says hi...

अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प का जिक्र वर्ल्ड मीडिया में भी हो रहा है। हॉन्गकॉन्ग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा कि झड़प के तुरंत बाद दोनों सेनाएं अपने इलाकों में लौट गईं। BBC ने लिखा- झड़प में भारत से ज्यादा नुकसान चीन के सैनिकों को होने की खबर है।

सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। यूजर्स कह रहे हैं कि ये तवांग झड़प के वीडियो हैं। भास्कर इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ज्यादातर यूजर्स एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को ट्रोल कर रहे हैं। लिख रहे हैं- Tawang says hi... दरअसल, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि सरकार आदेश दे तो हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) को वापस लेने के लिए तैयार हैं। इस पर ऋचा ने ट्वीट किया था- Galwan says Hi.... बाद में ऋचा ने अपने ट्वीट पर माफी मांग ली थी।

तवांग झड़प पर आज यानी मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में जवाब देंगे। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से भी मीटिंग की। अरुणाचल ईस्ट से भाजपा सांसद तपीर गाओ ने कहा- अगर चीनी सैनिक बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो हम उनको सबक सिखाएंगे।

9 दिसंबर की झड़प, जब सेना ने 600 चीनियों को खदेड़ा 9 दिसंबर को 600 चीनी सैनिक तवांग के यंगस्टे में 17 हजार फीट की ऊंचाई पर भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। वे कंटीले लाठी डंडे और इलेक्ट्रिक बैटन से लैस थे। भारतीय सेना भी इस बार पूरी तरह तैयार बैठी थी। हमारी सेना ने भी कंटीले लाठी-डंडों से उनको जवाब दिया। इसमें दर्जनों चीनी सैनिकों की हड्डियां टूटी हैं। 9 दिसंबर की पूरी घटना और सीमा विवाद पर विस्तृत रिपोर्ट पढ़ने के लिए क्लिक करें...

अब देखिए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो...

वर्ल्ड मीडिया ने तवांग झड़प पर क्या कहा?

हांगकांग का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट: हांगकांग की वेबसाइट द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भारतीय सेना और मीडिया का हवाला देते हुए लिखा है कि इस झड़प में भारत के 20 जवान घायल हुए हैं। खबर में भारत के मुकाबले चीन के कहीं ज्यादा सैनिकों के घायल होने की जानकारी दी है। लिखा कि भारत और अमेरिका में चीन के दूतावास ने इस झड़प को लेकर चुप्पी साधी हुई है। अमेरिकी स्टेट डिपोर्टमेंट ने भी इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा है।

ब्रिटेन का BBC: न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का हवाला देते हुए खबर लिखी। कहा गया है अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में दोनों देशों के बीच झड़प हुई। इसमें दोनों तरफ के जवान मामूली रूप से घायल हुए हैं। BBC ने भारत की तरफ से घायल होने वाले जवानों की संख्या 6 बताई है। चीन की तरफ से झड़प पर कुछ नहीं कहा गया है।

जर्मनी का DW: एजेंसियों और भारतीय सेना से मिली जानकारी के हवाले से रिपोर्ट लिखी। कहा कि विवादित बॉर्डर पर दोनों देशों के जवान 9 दिसंबर को एक-दूसरे से भिड़ गए। AFP का हवाला देते हुए लिखा कि चीन के जवान बॉर्डर के काफी करीब आ गए थे। जिसके बाद भारत के जवानों ने इस पर प्रतिक्रिया दी।

पाकिस्तान का डॉन: अमेरिका के साथ औली में हुए युद्धाभ्यास को चीन और भारत के बीच हुई झड़प की वजह बताई है। पाकिस्तान की मीडिया वेबसाइट डॉन ने लिखा है कि यह झड़प भारत-अमेरिका के बीच हुए युद्दाभ्यास के कुछ दिन बाद ही हुई है। जिसमें दोनों तरफ के कुछ सैनिक घायल हुए हैं।