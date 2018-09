इमरान ने शनिवार को ही ट्वीट में भारत की ओर से प्रस्ताव ठुकराए जाने पर निराशा जताई थी। उन्होंने कहा था कि पूरा जीवन उनका ऐसे छोटे लोगों का सामना करते हुए बीता जो बड़े पदों पर कब्जा किए हैं और जिन्हें बड़ी संभावनाएं नजर नहीं आतीं।

Disappointed at the arrogant & negative response by India to my call for resumption of the peace dialogue. However, all my life I have come across small men occupying big offices who do not have the vision to see the larger picture.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 22, 2018