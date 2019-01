Live Score Ind vs Aus : 50 ओवर भी नहीं टिक पाई ऑस्ट्रेलिया, 230 रन पर All out, Chahal ने लिए 6 विकेट

इंटरनेशनल डेस्क, Ind vs Aus Live Cricket Score & Updates: इंडिया-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला जा रहा है। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया (Australia) की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। उनकी आधी टीम 123 रन पर पवेलियन लौट गई। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 230 रन पर सिमट गई।

- भारत ने सिराज की जगह विजय शंकर, कुलदीप की जगह चहल और रायुडू की जगह जाधव को टीम में लिया।

