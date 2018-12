पर्थ टेस्ट में 8 रन पर टीम इंडिया के गिर गए थे दो विकेट, हावी हो रहे थे बॉलर, लेकिन फिर ऐसे बदला मैच का रुख

स्पोर्ट्स डेस्क: पर्थ में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारत ने पहली पारी में के खिलाफ दूसरे दिन तीन विकेट पर 172 रन बना लिए। टीम पहली पारी के आधार पर से अभी भी 154 रन पीछे है। कप्तान 82 और उप-कप्तान 51 रन बनाकर नॉट आउट हैं। कोहली ने करियर का 20वां और रहाणे ने 17वां अर्धशतक लगाया। के लिए ने दो और जोश हेजलवुड ने एक विकेट लिए। इससे पहले पहली पारी में ई टीम 326 रन बनाकर सिमट गई थी। उसके लिए मार्कस हैरिस ने सर्वाधिक 70 रन बनाए। भारत की ओर से ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए।

खराब रही भारतीय पारी की शुरुआत खराब

पहली पारी में भारत की शुरुआत खराब रही। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ही टीम को पहला झटका लगा। ने को शून्य पर बोल्ड कर दिया। उसके बाद लोकेश राहुल छठे ओवर में पवेलियन लौट गए। दोनों के आउट होने के बाद कोहली और ने पारी को संभाला। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी हुई। पुजारा के आउट होने के बाद कोहली ने रहाणे के साथ 90 रन की साझेदारी की।

कैसे गिरे भारत के विकेट

पहला विकेट: भारत की ओर से लोकेश राहुल और ने पारी की शुरुआत की। स्टार्क के पहले ओवर में राहुल कोई रन नहीं बना पाए। अगला ओवर हेजलवुड ने फेंका। पहली गेंद मुरली के पैड से लगती हुई बाउंड्री के पार चली गई। हालांकि, इस ओवर में मुरली अपना खाता नहीं खोल पाए। स्टार्क ने तीसरा ओवर फेंका। राहुल ने पहली ही गेंद पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक पर मुरली थे। तीसरी गेंद नोबाल हो गई। आखिरी गेंद पर मुरली बोल्ड हो गए। इसके बाद लंच हो गया।

दूसरा विकेट: पारी के छठे ओवर में ही भारत को दूसरा झटका लगा। जोश हेजलवुड ने पहली गेंद पर लोकेश राहुल को बोल्ड कर दिया। हेजलवुड की गेंद को हवा में स्विंग मिली, जिसे राहुल समझ नहीं पाए। उन्होंने 11 गेंद में 6 रन बनाए।

तीसरा विकेट: ने 39वें ओवर की दूसरी गेंद पर भारत को तीसरा झटका दिया। उन्होंने को विकेटकीपर टिम पेन के हाथों कैच आउट कराया। पुजारा ने 103 गेंद की पारी में एक चौके की मदद से 24 रन बनाए।

