दैनिक भास्कर Apr 08, 2020, 09:50 AM IST

वॉशिंगटन. अमेरिका में न्यूयॉर्क कोरोना का एपिसेंटर बन चुके हैं। यहां कोरोना से संक्रमित भारतीय मूल के पत्रकार ब्रह्म कंचीबोटला (66) की मौत हो गई। उनके बेटे सुदामा कंचीबोटला ने बताया कि ब्रह्म पिछले नौ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। कंचीबोटला में पहली बार 23 मार्च को कोरोना के लक्षण नजर आए थे। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें 28 मार्च को लॉन्ग आइलैंड के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें ऑक्सीजन मास्क दिया गया। 31 मार्च से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। 6 अप्रैल की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। ब्रह़म अपने पीछे अपने बेटे सुदामा, पत्नी अंजना और बेटी सिअुजाना को छोड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंचीबोटला के निधन पर शोक प्रकट किया।

अमेरिका में अब तक 12 हजार 841 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां चार लाख लोग संक्रमित हैं। इनमें 4,758 मौतें अकेले न्यूयॉर्क राज्य में हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क सिटी में शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं बची है। अधिकारी शवों को सार्वजनिक जगहों पर अस्थायी तौर पर दफनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। जब स्थिति बेहतर होगी तो शवों को परिवार वालों की इच्छा के मुताबिक सही जगह दफनाएंगे।

ब्रह्म कंचीबोटला के निधन से दुखी हूं: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘ भारतीय अमेरिकी पत्रकार ब्रह्म कंचीबोटला के निधन से दुखी हूं। उन्हें भारत और अमेरिका को करीब लाने की उनकी कोशिशों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति।’’

Deeply anguished by the passing away of Indian-American journalist Mr. Brahm Kanchibotla. He will be remembered for his fine work and efforts to bring India and USA closer. Condolences to his family and friends. Om Shanti. https://t.co/LXF8TOl4PZ