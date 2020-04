दैनिक भास्कर Apr 01, 2020, 01:30 PM IST

जोहान्सबर्ग. दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली भारतीय मूल की मशहूर वायरोलॉजिस्ट गीता रामजी की कोरोनावायरस के संक्रमण से मौत हो गई। गीता कुछ दिन पहले ही लंदन से लौटी थीं। साउथ अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च काउंसिल (SAMRC) की अध्यक्ष ने गीता के संक्रमित होने का दावा किया है। हालांकि, अभी उनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। दक्षिण अफ्रीका में अब तक कोविड-19 के चलते 5 मौतें हो चुकी हैं।

अफ्रीका के क्वाजुलु नताल में रहने वाली 64 वर्षीय गीता साउथ अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च काउंसिल में एचआईवी प्रिवेंशन रिसर्च यूनिट की डायेरक्टर थीं। वैक्सीन साइंटिस्ट गीता को 2018 में यूरोपियन डेवलपमेंट क्लीनिकल ट्रायल्स पार्टनरशिप्स की तरफ से आउटस्टैंडिंग फीमेल साइंटिस्ट का अवॉर्ड दिया गया था।

Aurum is deeply saddened by the death of its Chief Scientific Officer Prof Gita Ramjee, world renowned for her tireless work to find HIV prevention solutions for women. Group CEO Gavin Churchyard, described her as; "a bold & compassionate leader in the response to HIV." pic.twitter.com/9DvcjfInlh