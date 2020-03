Dainik Bhaskar Mar 02, 2020, 12:39 PM IST

तेहरान. ईरान ने अमेरिका और तालिबान के बीच हुए अफगानिस्तान समझौते का रविवार को विरोध किया। 18 साल से जारी लड़ाई को खत्म करने के लिए अमेरिका और अफगानिस्तान के आतंकी गुट तालिबान के बीच शनिवार को कतर में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा कि अमेरिका के पास शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने या अफगानिस्तान के भविष्य का फैसला करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

समझौते के मुताबिक, अमेरिका 14 महीने में अफगानिस्तान से अपने सैनिक हटाएगा। इसके अलावा समझौते में शामिल अन्य शर्तें भी 135 दिन में पूरी कर ली जाएंगी। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि अफगानिस्तान से अपनी सेना पूरी तरह से तभी हटाएंगे, जब पूरी तरह से पुख्ता कर लेंगे कि तालिबान अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर आतंकी हमले नहीं करेगा।

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने ईरान को समझौते में बाधा डालने की कोशिश करने को लेकर चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा था कि ईरान का इतिहास रहा है कि वह हमेशा से अफगानिस्तान में अशांति फैलाने के लिए काम करता रहा है।

‘तालिबान समेत पड़ोसी देशों की भागीदारी से ही स्थायी शांति संभव’

जरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी गैर-कानूनी है। विदेशी सैनिकों की उपस्थिति उस देश में युद्ध और असुरक्षा के मुख्य कारणों में से एक है। एक स्थायी शांति समझौता तभी संभव है जब तालिबान समेत सभी राजनीतिक समूहों की भागीदारी और पड़ोसी देशों के विचारों को ध्यान में रखते हुए इंटर-अफगान डायलॉग किया जाए।

US occupiers should've never invaded Afghanistan. But they did, and blamed everyone else for consequences



Now after 19 yrs of humiliation, US has tendered its surrender



Whether in Afghanistan, Syria, Iraq or Yemen, US is THE problem



It will leave—while leaving huge mess behind