जनरल कासिम की मौत के बाद ईरान ने तीन दिन के शोक की घोषणा की

ईरान के सुप्रीम लीडर अयोतुल्ला खमेनेई ने बदला लेने की बात कही

Dainik Bhaskar Jan 03, 2020, 04:31 PM IST

इंटरनेशनल डेस्क. इराक में हुई अमेरिकी कार्रवाई के बाद शुक्रवार को दुनियाभर में 'वर्ल्ड वॉर 3' ट्रेंड करने लगा। अमेरिकी एयरस्ट्राइक में ईरानी विशेष सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी समेत 8 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के कुछ ही घंटों के भीतर लोगों ने गूगल और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर तीसरे विश्व युद्ध के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। इस दौरान गूगल पर ‘World War 3’ की सर्चिंग में अचानक काफी तेजी आ गई, वहीं 'ईरान' शब्द को 10 लाख से ज्यादा बार सर्च किया गया। उधर ट्विटर पर #ईरान, #worldwar3 और #WWIII जैसे हैशटैग ट्रेंड करते रहे।

व्हाइट हाउस के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रम्प के आदेश पर अमेरिकी सेना ने अपने जवानों की रक्षा के लिए जनरल कासिम को मार गिराया। कासिम ईरान की विशेष सेना रेवोल्यूशनरी गार्ड की कुद्स फोर्स के प्रमुख थे और मध्य-पूर्व में अमेरिकी राजनयिकों और इराक में सैनिकों को मारने की साजिश रच रहे थे। कासिम ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला खमेनेई के बेहद करीबी थे।

अमेरिका ने एमक्यू-9 ड्रोन से हमला किया

जनरल कासिम सीरिया से गुरुवार रात ही बगदाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके समर्थक शिया संगठन के अधिकारी उन्हें विमान के पास ही लेने पहुंच गए। एक कार में जनरल कासिम और दूसरी में शिया सेना के प्रमुख मुहंदिस बैठे। जैसे ही दोनों की कार एयरपोर्स से बाहर निकली, वैसे ही रात के अंधेरे में अमेरिकी एमक्यू-9 ड्रोन ने उस पर मिसाइल दाग दीं।

ट्रम्प ने कहा था- दूतावास पर हमले के लिए ईरान को कीमत चुकानी होगी

अमेरिका के बगदाद स्थित दूतावास पर मंगलवार को ईरान समर्थित भीड़ ने हमला किया था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर अमेरिकी फैसिलिटीज पर जान-माल का नुकसान हुआ तो ईरान को बड़ी कीमत चुकानी होगी। ट्रम्प ने कहा था कि यह चेतावनी नहीं, बल्कि धमकी है। उनके इस बयान के 48 घंटे बाद ही अमेरिकी सेना ने ईरानी कमांडर को मार गिराया।

my mom taking my pic before i get deployed for world war 3 pic.twitter.com/fQAJhUnCWV — hayley 👺 (@troncxt) January 3, 2020

2020 is gonna *Sees world war 3

be the best year trending 2 days

ever! Into 2020* pic.twitter.com/4YFdoWU45H — Nico Hischier and Gio Urshela SZN (@Gio_Nico_SZN) January 3, 2020

Me seeing world war 3 trending and I realise its America and Iran #worldwar3 pic.twitter.com/SsHLBlRjqo — Kelvin (@storyyteller_) January 3, 2020

2020 is gonna world war 3 is

be my year trending on the

very second day#worldwar3 #Iran pic.twitter.com/gZQajioAfN — J.A. (@carager_) January 3, 2020

Gentle reminder of Iran's "aggression" towards the US: pic.twitter.com/yEfwF0qlNQ — Gordon Dimmack (@GordonDimmack) January 3, 2020

Since #worldwar3 #WWIII is trending who tryna be like this with me pic.twitter.com/KUE2CwIBdU — ak (@AbsoluteKarak) January 3, 2020

The terror of "Allah O Akbar" is sufficient for Non believers.

United we stand, divided we fall.

We are muslims.

Shaheed❤#worldwar3#قاسم_سليماني pic.twitter.com/OOTpB1SAj0 — Syed Naveed Xhah🇵🇰 (@its_nomi_xhah) January 3, 2020