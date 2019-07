Dainik Bhaskar Jul 21, 2019, 09:39 AM IST

तेहरान. ईरान सेना की विशेष टुकड़ी ‘रेवोल्यूशनरी गार्ड्स’ ने होरमुज की खाड़ी से ब्रिटेन का तेल टैंकर जब्त कर लिया। इस पर ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो देशों ने ईरान से टैंकर को छोड़ने के लिए कहा है। हालांकि, तेहरान की तरफ ने सभी अपीलों को नजरअंदाज कर दिया गया है। रविवार को रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने टैंकर ‘स्टेना इमपेरो’ के पकड़े जाने का वीडियो जारी किया। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह गार्ड्स ने ब्रिटिश शिप को चारों तरफ से घेरकर उस पर कब्जा किया।

IRGC releases a video of the moment that their forces seized #British #tanker #StenaImpero in #StraitOfHormuz. #Iran #IRGC #UnitedKingdom pic.twitter.com/29Q11mgzFP