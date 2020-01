Dainik Bhaskar Jan 03, 2020, 08:10 AM IST

बगदाद. इराक के बगदाद एयरपोर्ट पर गुरुवार देर रात हुए रॉकेट हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। इसमें ईरान की इलीट कुद्स सेना के प्रमुख जनरल कसीम सुलेमानी और इराक के ईरान समर्थित संगठन- पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स (पीएमएफ) के कमांडर अबु महदी अल-मुहंदिस मारे गए। पीएमएफ के प्रवक्ता के मुताबिक, हमलों में उसके 5 सिपाहियों की मौत हुई है। अभी तक यह साफ नहीं है कि यह हमला किसने किया। हालांकि, दो अमेरिकी अफसरों ने नाम न उजागर करने की शर्त पर रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को बताया कि हमला अमेरिका की तरफ से हुआ है।

Reports - An “American” drone strike just killed the #PMU’s “Head of Protocol,” Mohammed Reda al-Jabri, along with 2 aides & 3 “guests” (i.e. #IRGC) on their exit from #Baghdad Airport.



If that’s accurate, the #Trump admin just ratcheted up the ante in #Iraq in a big way. pic.twitter.com/p784XmVVq7