Dainik Bhaskar Oct 27, 2019, 10:42 AM IST

वॉशिंगटन. आईएस सरगना अबु बकर अल-बगदादी की मौत की खबर है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार रात ट्वीट किया- कुछ बड़ी घटना घटी है। रूस टुडे ने अमेरिकी मीडिया ग्रुप न्यूजवीक के हवाले से बताया कि सीरिया के उत्तर-पश्चिमी इदलिब प्रांत में एक विशेष ऑपरेशन के दौरान आतंकी बगदादी मारा गया।

हालांकि, फॉक्स न्यूज ने मिलिट्री सूत्रों के हवाले से कहा- ऐसा माना जा रहा है कि सीरिया में सेना के हमले में आईएस सरगना बगदादी मारा गया है। न्यूजवीक के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में आईएस के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दी थी।

Something very big has just happened!