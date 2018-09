इटली में आज मुकेश अंबानी की बेटी की सगाई, तीन दिनों तक चलने वाले इवेंट को खास बनाने के लिए दिए गए हैं अलग-अलग नाम

इंटरनेशनल डेस्क/रोम: इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी ईशा अंबानी की सगाई इटली के लेक कोमो में होगी। यहां आज अजय पीरामल के बेटे आनंद के साथ ईशा की सगाई होगी। लेक कोमो के ग्रांड लग्जरी विला द ऐस्टे होटल में आज से तीन दिन तक एंगेजमेंट पार्टी चलेगी। सगाई को शाही अंदाज में मनाने के लिए हर इवेंट को इटेल‍ियन अंदाज में मनाया जाएगा, इसके लिए तीनों द‍िन को खास नाम भी द‍िया गया है।

किस दिन क्या होगा ?

21 सितंबर- शुक्रवार को ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की सगाई की रस्म होगी, इसके लिए पहुंचे खास मेहमानों का स्वागत खुद अंबानी परिवार करेगा। इस दिन वेलकम लंच को 'Benvenuti A Como' नाम द‍िया गया है, इसका मतलब होता है कोमो में स्वागत है। वहीं शाम 5 बजे लेक कोमो के विला बालबियानो होटल में मेहमानों के लिए डिनर का इंतजाम किया गया है। यहां मेहमानों को ब्लैक कोट, पैंट के साथ व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई का ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। ड‍िनर को 'Amore E Bellezza' नाम द‍िया गया है, ज‍िसके मायने हैं 'लव एंड ब्यूटी।'

22 सितंबर- सगाई की रस्म होने के बाद दूसरे दिन शनिवार को जश्न शुरू होगा, इस इवेंट को 'Fiera bella italia' नाम दिया गया है, ज‍िसे अंग्रेजी में 'beautiful fair italy'कहते हैं।

इस दिन विला ओलमो में मेहमानों के लिए डिनर और डांस रखा गया , यहां मेहमान डांस परफॉर्मेंस भी देंगे। प्रोग्राम के लिए मेहमानों को Como Chic लुक फॉलो करना होगा। डांस और ड‍िनर के इस प्रोग्राम को 'italianissimo'नाम द‍िया गया है, इसे अंग्रेजी में that is truly italian कहते हैं।

23 सितंबर- जश्न के तीसरे दिन रविवार को होटल Duomo di Como और Teatro Sociale Comowill में मेहमानों के लिए लंच की व्यवस्था होगी। इस फेयरवेल लंच को 'arrivederci como' नाम द‍िया गया है, ज‍िसका मतलब होता है 'good bye como' कहते हैं।