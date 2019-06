Dainik Bhaskar Jun 29, 2019, 01:46 PM IST

ओसाका. जापान के ओसाका में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान शनिवार को तीसरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक-दूसरे से गर्मजोशी के साथ मिलते दिखे। मोदी ने ट्रम्प को चीयरअप भी किया। इसका एक वीडियो न्यूज एजेंसी के द्वारा शेयर भी किया गया। इस बीच व्हाइट हाउस की एडवाइजर और डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी इवांका ट्रम्प ने बताया कि मोदी और ट्रम्प के बीच हुई मुलाकात फायदेमंद रही। इवांका ने भारत को अहम सहयोगी बताया।

इवांका ने कहा- जी20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री आबे की राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ अलग-अलग मुलाकातें हुईं। इनमें 5जी तकनीक से लेकर सुरक्षा प्रावधानों तक कई मुद्दों पर बात हुई। भारत और अमेरिका अहम सहयोगी हैं।

President Trump had a trilateral meeting with Prime Minister Modi and Prime Minister Abe, followed by a bilateral meeting with PM Modi. Here is the readout: pic.twitter.com/xE46ol5kqU