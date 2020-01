Dainik Bhaskar Jan 23, 2020, 10:40 AM IST

रियाद/न्यूयॉर्क. अमेजन के मालिक जेफ बेजोस के फोन हैक मामले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचसीआर) ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जांच की मांग की है। यूएन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बेजोस का फोन हैक एक गंभीर मसला है और इसलिए पूरे मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए। इसके अलावा विपक्षियों को लगातार निशाना बनाने के लिए प्रिंस सलमान पर भी जांच बैठाने की मांग की गई है।

क्या है बेजोस के फोन हैक होने का मामला?

ब्रिटिश अखबार ‘द गार्जियन’ ने एक दिन पहले ही सूत्रों के हवाले से दावा किया कि प्रिंस सलमान ने बेजोस का फोन हैक किया। इस पर यूएन एक्सपर्ट्स ने एनालिसिस के जरिए पूरी टाइमलाइन सामने रखी है।

