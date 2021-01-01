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चीन पर सख्त बाइडेन:एक हफ्ते में दूसरा US वॉरशिप साउथ चाइना सी में तैनात; अमेरिका ने कहा- ताइवान की मदद करेंगे

वॉशिंगटन44 मिनट पहले
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USS निमित्ज को दुनिया का सबसे बेहतरीन और खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। अरब सागर में 270 दिन गुजारने वाले निमित्ज को पहले अपने बेस पर बुलाया गया था, लेकिन बाइडेन ने इसे साउथ चाइना सी में तैनात करने के आदेश दिए। (फाइल) - Dainik Bhaskar
USS निमित्ज को दुनिया का सबसे बेहतरीन और खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। अरब सागर में 270 दिन गुजारने वाले निमित्ज को पहले अपने बेस पर बुलाया गया था, लेकिन बाइडेन ने इसे साउथ चाइना सी में तैनात करने के आदेश दिए। (फाइल)

दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे चीन को अमेरिका ने माकूल जवाब देने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी नेवी का सबसे खतरनाक और एडवांस्ड वॉरशिप निमित्ज (USS Nimitz) मिडल-ईस्ट से निकालकर साउथ चाइना सी की तरफ रवाना कर दिया गया है। पेंटागन ने इसकी पुष्टि की है। निमित्ज से पहले इस इलाके में थियोडोर रूजवेल्ट वॉरशिप तैनात है। दक्षिण चीन सागर में ताइवान समेत बाकी देशों को चीन धमकाने की कोशिश कर रहा है। हाल के दिनों में कई बार उसके फाइटर जेट्स ताइवान के करीब उड़ान भर चुके हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ताइवान की हिफाजत जरूर की जाएगी।

इस फैसले के मायने
ईरान से तनाव के चलते ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने निमित्ज को अरब सागर में तैनात किया था। बाइडेन ने सत्ता संभालते ही इसे दक्षिण चीन सागर भेज दिया। बाइडेन का यह फैसला साफ तौर पर चीन के लिए सख्ती और ईरान की तरफ नरमी का संकेत है। उनका प्रशासन ईरान के साथ उस एटमी डील को फिर लागू करने की तैयारी में है जिसे ट्रम्प ने रद्द कर दिया था। यानी यहां तनाव कम होगा। वहीं, चीन के खिलाफ एक साथ दो एडवांस्ड वॉरशिप तैनात करके बाइडेन ने साफ कर दिया है कि उसकी दबाव की हर चाल का जवाब दिया जाएगा।

यह सिर्फ नेवी वॉरशिप नहीं है
‘साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट’ ने गुरुवार को जारी रिपोर्ट में लिखा- यह चीन को साफ संकेत हैं। अमेरिका ने अरब सागर से निमित्ज को हटाकर इस इलाके में तैनात किया है। यह सिर्फ वॉरशिप नहीं बल्कि मोबाइल एयरफोर्स बेस है। इसके जरिए अमेरिका दुनिया में अपने सैन्य और आर्थिक हित साधता है।

पिछले हफ्ते जब रूजवेल्ट को इस इलाके में तैनात किया गया था तो चीन बिफर गया था। चीन ने कहा था कि इससे साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ेगा और टकराव की आशंका बहुत ज्यादा हो जाएगी। अमेरिका के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया भी यहां मौजूद हैं।

निमित्ज इसलिए बेहतर
naval technology.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक, USS निमित्ज वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका फ्लाइट डेक ही 333m x 77m है। 2017 में ऑपरेशनल होने वाले इस वॉरशिप पर एक वक्त में 6 हजार नौसैनिक तैनात रहते हैं। 10 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हैं। फिलहाल, इस पर अमेरिका के सबसे खतरनाक और बेहतरीन 60 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इस पर मौजूद मिसाइलें दुनिया के किसी भी हिस्से में सटीक निशाना साध सकती हैं। कहा जाता है कि निमित्ज पर इंटर बैलेस्टिक मिसाइलें भी मौजूद हैं। इसके अलावा स्पाय और अटैकिंग ड्रोन भी हैं।

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