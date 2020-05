दैनिक भास्कर May 08, 2020, 05:19 PM IST

वॉशिंगटन. जो बिडेन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली टारा रेड ने बिडेन से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने को कहा है। टारा का कहना है कि ऐसे चरित्र वालों को राष्ट्रपति पद के लिए दावा नहीं पेश करना चाहिए। पॉलीग्राफी टेस्ट (झूठ पकड़ने वाले टेस्ट) कराने के सवाल पर टारा ने कहा, 'मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन पहले बिडेन का टेस्ट कराना चाहिए।'

दरअसल, गुरुवार को एक क्लिप रिलीज की गई। इसमें पत्रकार मेगन केली से टारा रेड कहती हैं, 'जो बिडेन, प्लीज आगे बढ़ें और जवाबदेही तय करें। आपको संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति पद के लिए इस तरह का कैरेक्टर लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए।' बिडेन के कैंप के डिप्टी मैनेजर ने बयान जारी कर इन आरोपों को गलत बताया है।

MK EXCLUSIVE: Will Tara Reade go under oath or take a polygraph? pic.twitter.com/aBXohhg14n