पोम्पियो ने उत्तर कोरिया की खातिरदारी का शुक्रिया जताया। उन्होंने ट्वीट में कहा- उत्तर कोरिया का मेरा दौरा और वहां के शासक किम जोंग-उन से मेरी मुलाकात शानदार रही। सिंगापुर वार्ता में हुए समझौतों पर दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं।

Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw