दैनिक भास्कर Jun 05, 2020, 12:30 PM IST

ओस्लो. नॉर्वे के आल्टा में 3 जून को बड़ा भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन में तट पर बने कई घर सीधे समंदर में समा गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दो मिनट के इस वीडियो में पानी में बहते हुए घर नजर आ रहे हैं। आल्टा में रहने वाले जेन इग्ली बेकेबी नाम के एक व्यक्ति ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में जमीन का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में जाता नजर आ रहा है।

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m