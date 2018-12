Dainik Bhaskar Dec 18, 2018, 07:48 AM IST

लाहौर. इमरान सरकार में गृह राज्य मंत्री ने 2008 में मुंबई हमलों के दोषी हाफिज सईद पर कार्रवाई को लेकर सरकार के दावे की पोल खोल दी। लीक हुए एक वीडियो में मंत्री शहरयार अफरीदी आतंकी हाफिज सईद को बचाने की कसम खाते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में दिख रहा है कि अफरीदी मिल्ली मुस्लिम लीग के नेता से बात कर रहे हैं। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि अमेरिका के दबाव में चुनाव आयोग सईद की पार्टी का राजनीतिक दल के तौर पर पंजीकरण नहीं होने दे रहा। पार्टी को आतंकी संगठन घोषित करने की कोशिश हो रही है। इस पर उन्होंने कहा, "हम ऐसा नहीं होने देंगे।''

Pakistan's Minister of Interior @ShehryarAfridi1 assures terror organization, Milli Muslim League of Government support. MML was designated as a foreign terrorist organization by the U.S. in April 2018. Shehryar Afridi is part of the ruling @PTIofficial political party. pic.twitter.com/9PHidEWDEa