वॉशिंगटन. अमेरिका के वरमोंट में स्थित फेयर हेवन शहर में एक बकरे को मेयर चुना गया है। खास बात यह है कि चुनाव में उसके खिलाफ भी करीब 15 जानवरों को खड़ा गया था। लिंकन नाम की इस बकरे को अब मेयर का पद दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी सरकारी कार्यक्रम और उद्घाटन में लिंकन को ही चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल किया जाएगा।

ढाई हजार की आबादी वाले फेयर हेवन में इस बार मेयर चुनाव के लिए 15 अलग-अलग जानवर खड़े किए गए थे। लिंकन ने इसमें सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी सैमी कुत्ते को हराया।

Congraaaats to Lincoln, the new pet mayor of Fair Haven! It’s a big job, no kidding, but you goat this. #vtpoli 🐐 https://t.co/45tlzPuOyB