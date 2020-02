Dainik Bhaskar Feb 02, 2020, 09:30 PM IST

लंदन. रविवार शाम को दक्षिणी लंदन के स्ट्रेथेम इलाके में एक व्यक्ति कई लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने हमलावर को गोली मार दी। अधिकारियों के मुताबिक, इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। मैट्रोपोलिटिन पुलिस ने इसे आतंकी वारदात बताया है।

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates