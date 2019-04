टोक्यो. जापान के रहने वाले एक युवक ने प्रेमिका को शादी का प्रपोजल गूगल अर्थ की मदद से जापान के नक्शे पर 'मैरी मी' ड्रॉइंग करके दिया। इसके लिए उसने जीपीएस का इस्तेमाल किया और 6 महीने में 7000 किमी की यात्रा की। उसके इस अनोखे तरीके को गिनीज बुक ने सबसे बड़ी जीपीएस ड्रॉइंग मानते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है। जब उसकी गर्लफ्रेंड को इस बारे में बता चला तो वह शादी से इनकार नहीं कर सकी। गूगल ने इस व्यक्ति की अप्रत्याशित कहानी को ट्वीट कर जानकारी दी।

For over 10 years, Tokyo resident Yasushi “Yassan” Takahashi has been creating GPS art with @googleearth and #StreetView—but it was his very first drawing that was his biggest, in more ways than one → https://t.co/O9dYPHyauy pic.twitter.com/dEXmwp9suc