Dainik Bhaskar Feb 08, 2020, 11:58 AM IST

सैन फ्रांसिस्को. ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शनिवार को फेसबुक का आधिकारिक अकाउंट हैक हो गया। ट्विटर ने खुद बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया कि किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से फेसबुक के ऑफिशियल अकाउंट को निशाना बनाया गया। इसके पीछे ‘अवरमाइन ग्रुप’ नाम के साइबर क्रिमिनल संगठन का हाथ बताया जा रहा है। यह संगठन गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग और ट्विटर प्रमुख जैक डोर्सी का अकाउंट हैक कर चुका है।

Some of our corporate social accounts were briefly hacked but we have secured and restored access