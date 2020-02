Dainik Bhaskar Feb 29, 2020, 05:40 PM IST

कुआलालम्पुर. 73 साल के मुहिद्दीन यासीन रविवार को मलेशिया के आठवें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। राजमहल के प्रवक्ता ने शनिवार दोपहर यह घोषणा की। यासीन 94 साल के महातिर मोहम्मद का स्थान लेंगे जिन्होंने पिछले हफ्ते इस्तीफा दे दिया था। महातिर सरकार में गृह मंत्री रहे यासीन और महातिर के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं। दो दिन पहले उन्होंने महातिर की जगह खुद को पार्टी प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री पद के लिए उनका दावा मजबूत हो गया था।

Pagoh MP MUHYIDDIN YASSIN is set to be sworn in tomorrow as the nation's 8th prime minister at 10.30am on March 1, 2020.



Muhyiddin, 73, is a former civil servant before politics. He was once the Johor menteri besar and later a deputy prime minister. pic.twitter.com/TBsn09aQWO