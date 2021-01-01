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सरकार पर भारी सेना:म्यांमार में 48 साल तक सैन्य शासन रहा, लोकतंत्र के लिए 22 साल अकेले लड़ती रहीं सू की

यांगोन24 मिनट पहले
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तस्वीर 16 नवंबर 2015 की है, तब चुनाव में एकतरफा जीत के बाद आंग सान सू की संसद की पहली बैठक में पहुंची थीं। - Dainik Bhaskar
तस्वीर 16 नवंबर 2015 की है, तब चुनाव में एकतरफा जीत के बाद आंग सान सू की संसद की पहली बैठक में पहुंची थीं।

म्यांमार में सेना ने सोमवार को फिर सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1948 में आजादी के बाद से इस देश में ज्यादातर वक्त सेना का शासन रहा है। 1962 में सेना यहां सत्ता पर काबिज हो गई थी। सेना की तानाशाही से आजादी दिलाने के लिए आंग सान सू की ने 1988 में लड़ाई शुरू की। उनके नेतृत्व में 1989 में हजारों लोग लोकतंत्र की मांग कर तब की राजधानी यांगोन की सड़कों पर उतर गए।

सेना की ताकत के आगे सू की का आंदोलन कमजोर पड़ गया। उन्हें नजरबंद कर दिया गया। अगले 22 साल तक म्यांमार में सेना का ही शासन रहा। इनमें से 21 साल सू की नजरबंद रहीं। आखिरकार 2011 में उनकी लड़ाई खत्म हुई और सेना की जगह चुनी गई सरकार ने देश की बागडोर संभाली।

तस्वीर 7 जुलाई 1989 की है। तब लगभग 44 की उम्र में आंग सान सू की ने सेना की ताकतवर सत्ता को चुनौती दी थी। उनके पीछे हजारों लोग लोकतंत्र के लिए सड़कों पर उतर गए थे।
तस्वीर 7 जुलाई 1989 की है। तब लगभग 44 की उम्र में आंग सान सू की ने सेना की ताकतवर सत्ता को चुनौती दी थी। उनके पीछे हजारों लोग लोकतंत्र के लिए सड़कों पर उतर गए थे।

सू की की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) ने चुनाव में जीत हासिल की। संविधान के मुताबिक, वे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकती थीं। इसलिए सू की को स्टेट काउंसलर बनाया गया। संसद में सेना की मौजूदगी के लिए उसके प्रतिनिधि रखे गए।

जीत के बावजूद कम होती गई सू की की लोकप्रियता

2015 में हुए दूसरे चुनाव में भी सू की को जबरदस्त जीत मिली। हालांकि, कमजोर अर्थव्यवस्था, सरकार में सेना के वर्चस्व और रोहिंग्या मुस्लिमों का मामला न संभाल पाने की वजह से उनकी लोकप्रियता गिरने लगी। हालात ऐसे हो गए कि 1988 में सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ता सू की की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के खिलाफ खड़े हो गए।

रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार के लिए सेना की दुनिया भर में आलोचना की गई। उनके कई गांव जला दिए गए (यह फोटो जला दिए गए एक गांव की है)। इस वजह से रोहिंग्या समुदाय को पलायन करना पड़ा।
रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार के लिए सेना की दुनिया भर में आलोचना की गई। उनके कई गांव जला दिए गए (यह फोटो जला दिए गए एक गांव की है)। इस वजह से रोहिंग्या समुदाय को पलायन करना पड़ा।

2012 में रखाइन प्रांत में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। यहां सेना पर रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार के आरोप लगे। 2017 में लगभग 7 हजार रोहिंग्या मुस्लिमों की मौत हुई। हालात संभालने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठा नहीं पाई। इसका फायदा सेना को मिला और वह सरकार के मुकाबले मजबूत होती गई।

2015 में मिली एकतरफा जीत
अपर हाउस

  • नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD)- 131
  • यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (USDP)-12
  • सेना के प्रतिनिधि - 56

लोअर हाउस

  • नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD)- 238
  • यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (USDP)- 28
  • सेना के प्रतिनिधि - 110

कभी भारत का हिस्सा था बर्मा

1937 से पहले ब्रिटिश सरकार ने बर्मा को भारत का राज्य घोषित किया था। फिर उस अलग करके ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी (उपनिवेश) बना दिया। 4 जनवरी, 1948 में बर्मा को ब्रिटिशराज से आजादी मिली। 1962 तक देश में लोकतांत्रिक सरकारें शासन करती रहीं। 2 मार्च, 1962 को जनरल ने विन के नेतृत्व में सेना ने तख्तापलट कर सत्ता कब्जा ली। यह कब्जा 2011 तक चला।

1988 तक म्यांमार में वन पार्टी सिस्टम था। सेना के जनरल बारी-बारी से सत्ता-प्रमुख बनते रहे। सेना के समर्थन वाले बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी को 1988 में पहली बार चुनौती दी गई। सेना के अधिकारी सॉ मांग ने बड़े पैमाने पर चल रहे आंदोलनों के दौरान सत्ता हथिया ली और नई सैन्य परिषद बनाई। इस परिषद ने बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया।

कौन हैं आंग सान सू की?

  • आंग सान सू की म्यांमार को आजादी दिलाने वाले जनरल आंग सान की बेटी हैं।
  • 1948 में ब्रिटिश शासन से आजादी से पहले ही जनरल आंग सान की हत्या कर दी गई थी। सू की उस वक्त केवल दो साल की थीं।
  • दुनिया भर में मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाली लीडर के रूप में सू की की पहचान है।
  • आंग सान सू की ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से 1964 में ग्रैजुएशन किया था।
  • 1991 में नजरबंदी के दौरान ही सू की को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
  • 1989 से 2010 तक लगभग 21 साल सू की नजरबंद रहीं।
  • साल 2015 के नवंबर महीने में सू की की अगुवाई में उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीत लिया।
  • ये म्यांमार के इतिहास में 25 साल में हुआ पहला चुनाव था। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किए थे।
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