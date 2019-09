Dainik Bhaskar Sep 22, 2019, 08:48 AM IST

ह्यूस्टन. संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने अमेरिका गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार देर रात ह्यूस्टन पहुंचे। मोदी के ह्यूस्टन पहुंचने पर ट्रेड एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के निदेशक क्रिस्टोफर ओल्सन और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मोदी ने अमेरिका की एनर्जी सिटी कहे जाने वाले ह्यूस्टन में तेल क्षेत्र के सीईओ के साथ बैठक की। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को विस्तार देने के उद्देश्य से यह बैठक की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।

वहीं, ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुखों के साथ बैठक के दौरान ड्रिफ्टवुड में टेलुरियन और पेट्रोनेट ने इक्विटी निवेश के माध्यम से लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) के पांच मिलियन टन तक आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया। दोनों कंपनियां 31 मार्च 2020 तक लेनदेन समझौतों को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखेंगी।

Further energising India-USA friendship. Among the first engagements of PM @narendramodi in Houston is a meeting with CEOs from the energy sector. India and USA are looking to diversify cooperation in this sector. pic.twitter.com/uqlozcTOAZ

प्रधानमंत्री ने भारतवंशी से की मुलाकात

मोदी के यहां पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। मोदी होटल पोस्ट ओक में ठहरे हैं। होटल के बाहर भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग तिरंगा लेकर पहुंचे थे। मोदी ने यहां सिख समुदाय के सदस्यों के साथ भी मुलाकात की। इस दौरान सिख समुदाय ने मोदी को स्मृति पत्र सौंपा। साथ ही 1984 के जनसंहार के मुद्दों को संबोधित करने का अनुरोध किया। वहीं, दिल्ली एयरपोर्ट को गुरु नानक देव अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बनाने की मांग की। वहीं, बोहरा समुदाय के सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की

इसके बाद मोदी कश्मीरी पंडितों से भी मिले। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक सदस्य ने प्रधानमंत्री का हाथ चूमते हुए सात लाख कश्मीरी पंडितों की तरफ से उनको धन्यवाद किया। इस दौरान मोदी ने ‘नमस्ते शारदे देवी’ श्लोक का पाठ किया। कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व कर रहे सुरिंदर कौल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमसे कहा कि आपने नया कश्मीर बनाने के लिए बहुत कुछ सहा है। हमारे युवाओं ने उन्हें वह संदेश भी दिए जो समुदाय ने उनके लिए तैयार किए थे। मैंने समुदाय की ओर से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

Here is now the Sikh community in Houston welcomed PM @narendramodi.



The Prime Minister interacted with the members of the community, during which they congratulated PM Modi on some of the pathbreaking decisions taken by the Government of India. pic.twitter.com/P3Y3qU0b1n