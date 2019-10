Dainik Bhaskar Oct 19, 2019, 10:33 AM IST

केप कैनवेरल. दुनिया की पहली महिला स्पेसवॉकिंग टीम ने शुक्रवार को धरती के ऊपर इतिहास रचा। क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर पावर नेटवर्क के खराब हिस्से को ठीक करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलीं। ऐसा पहली बार हुआ, जब स्पेसवॉक में केवल महिलाएं ही थीं। उनके साथ कोई पुरुष अंतरिक्ष यात्री नहीं था। यह स्पेसवॉक पहले मार्च में होनी थी, लेकिन मध्यम आकार का कोई सूट न होने की वजह से इसे टालनी पड़ी थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोच ने मिशन और साथी अंतरिक्ष यात्री मीर को लीड किया। मीर मरीन साइंस में डॉक्टरेट हैं और यह उनका पहला स्पेसवाक है।

Today, history was made as @Astro_Jessica and @Astro_Christina successfully completed the first #AllWomanSpacewalk! For more than 7 hours, the duo worked in the vacuum of space to conduct @Space_Station maintenance. Get details: https://t.co/9y6Dq9OR7B. pic.twitter.com/2ZDXA2E5NE