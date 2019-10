Dainik Bhaskar Oct 24, 2019, 11:43 AM IST

लाहौर. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हालत फिर से गंभीर हो गई है। बुधवार दोपहर उनकी तबियत में सुधार का दावा किया गया था। हालांकि, गुरुवार सुबह बताया गया कि शरीफ की तबियत तेजी से बिगड़ रही है। नवाज की बेटी मरियम पिता से मिलना चाहती थीं, लेकिन अफसरों ने इसकी इजाजत नहीं दी। दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि नवाज को अच्छा इलाज मुहैया कराया जा रहा है। नवाज को कई बीमारियां हैं। उन्हें चौधरी शक्कर मिल केस में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया गया है। वो 7 साल की सजा काट रहे हैं।

प्लेटलेट काउंट फिर गिरा

‘द ट्रिब्यून’ अखबार ने गुरुवार को खबर दी कि नवाज का ब्लड प्लेटलेट काउंट 7 हजार के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। फिलहाल, उन्हें लाहौर के सर्विस हॉस्पिटल में रखा गया है। रिपोर्ट में डॉक्टरों के हवाले से कहा गया है कि नवाज को कई तरह की बीमारियां हैं और उनको इस्लामाबाद या देश से बाहर किसी अच्छे अस्पताल में इलाज की जरूरत है। दूसरी तरफ, इमरान खान ने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की। सिर्फ इतना कहा कि नवाज को हरसंभव उपचार मुहैया कराया जा रहा है।

बेटी को भी मिलने की इजाजत नहीं

नवाज की बेटी मरियम भी कोट लखपत जेल में हैं। बुधवार को उन्हें पेशी के लिए कोर्ट में पेश किया गया। यहां उन्होंने अफसरों से गुजारिश में कहा कि वो पिता को देखना चाहती हैं। अफसरों ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इसकी मंजूरी देने से इनकार कर दिया। बाद में मरियम को वापस जेल भेज दिया गया। खुद मरियम भी बीमार हैं। उन्होंने कहा- मैं एक बार पिता को देखना चाहती हूं लेकिन इसकी भी इजाजत नहीं दी जा रही।

Maryam Nawaz not allowed to see ailing father. Something about small men occupying big offices. Shameful. pic.twitter.com/gnXrxeXX4R