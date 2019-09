Dainik Bhaskar Sep 28, 2019, 08:38 AM IST

काठमांडू. सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल ने शुक्रवार को सिख गुरु नानक देव की जयंती के निशान वाले तीन सिक्के जारी किए। यह तीनों सिक्के 100, 1000 और 2,500 रुपए नेपाल कीमत के होंगे। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर चिरंजीबी नेपाल और भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी ने सिक्के लॉन्च किए, जिन्हें 30 सितंबर से जनता इस्तेमाल कर पाएगी।

मंजीव सिंह ने कार्यक्रम में कहा, ‘‘आज सिख और जो गुरु नानक देव को मानते हैं, उनके लिए गर्व का दिन है। आज आप देखेंगे कि सिख समुदाय के लोग दुनिया के हर कोने में बड़ी संख्या में रहते हैं।’’ पुरी ने ट्वीट किया, ‘‘नेपाल के भारतीय सिख दूतावास ने गुरु नानक देव जी के 550वीं जयंती पर स्पेशल पब्लिकेशन जारी किया।’’

1/3.Honorable Dr. Chiranjibi Nepal, Governor, Nepal Rastra Bank & Amb. Manjeev Singh Puri launched "Commemorative Coins minted by Nepal Rastra Bank on the occasion of 550th Birth Anniversary of Guru Nanak Dev Ji" at Hotel Aloft in Kathmandu today.#GuruNanak550 pic.twitter.com/JTHbKFdt07